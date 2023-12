Bassem Trifi: « Désormais, tout le monde vit dans un état de peur en Tunisie »

Le président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi, a participé à l’émission Midi Show le lundi 11 décembre pour discuter du dernier rapport annuel de l’organisation sur les droits et libertés. Au cours de l’entretien, Trifi a vivement condamné les actions de l’État israélien à Gaza, qualifiant ses actions de crimes contre l’humanité, génocide et déplacements forcés des Palestiniens.

S’adressant aux nations qui prônent les droits de l’homme et la démocratie, Trifi a déclaré : « Aux pays qui nous parlent de droits de l’homme et de démocratie, nous leur disons que l’entité sioniste que vous soutenez commet des crimes contre l’humanité… Avant de nous donner des leçons, parlez de ses atrocités et empêchez-la de les commettre. »

Il a souligné l’indivisibilité des droits de l’homme, affirmant que dans leur universalité, exhaustivité et interdépendance, ils s’appliquent de manière égale à tous les citoyens. En outre, Trifi a exprimé son inquiétude quant à la situation actuelle des libertés en Tunisie, la décrivant comme effrayante. Il a ajouté : « Désormais, tout le monde vit dans un état de peur (…) La Tunisie n’est plus le pays qui donne l’exemple en matière de droits de l’homme, de libertés et de démocratie. »

Le président de la LTDH a également abordé les conditions dans les centres de détention tunisiens, les qualifiant d' »inhumaines » pour la plupart, sur la base d’inspections et de visites effectuées. A noter que la ministre de la justice, Leïla Jaffel, a visité la prison d’El Mornaguia, ce samedi, à l’occasion du 75ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme.

Gnetnews