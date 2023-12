Tunisie : Le ministre du Tourisme effectue une tournée d’inspection dans les hôtels de Tozeur

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a effectué une tournée d’inspection dans les unités touristiques du gouvernorat de Tozeur, en marge de sa visite dans la région.

Belhassine s’est rendu à Dar Chraït, où il a rencontré des visiteurs et touristes et a recueilli leurs impressions, en relation avec leurs conditions de séjour, et leur visite aux différents sites touristiques et culturels de la région.

Accompagné par le gouverneur de la région, du Directeur Général de l’ONTT, des inspecteurs du tourisme, et du commissaire régional du tourisme dans la région, Belhassine s’est rendu à d’autres unités hôtelières dans la zone touristique de Tozeur.

Il s’est, ainsi, enquis des activités de ces unités, qui connaissent une importante activité, parallèlement avec les vacances scolaires, en constatant la qualité des services rendus aux clients, notamment en termes d’accueil, de service de chambres, de restauration et autres, et leur respect des conditions de propreté et d’hygiène…

Le ministre a échangé avec des clients de Tunisie et de l’étranger au sujet des conditions de séjour, où il a souligné la nécessité de réunir les meilleures prestations, affirmant que son ministère accorde une grande importance au tourisme intérieur, étant l’un des piliers du tourisme en Tunisie.

Il a appelé à encourager, davantage, le touriste tunisien à se rendre dans les unités touristiques, moyennant des tarifs raisonnables et des services de qualité.

Gnetnews