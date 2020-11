Berradhia à Jaziri : « L’EST ? Meilleurs public et BD ! Pas besoin de cadeau »

L’ancien latéral droit du CA Bizertin, de l’Espérance de Tunis et de l’Etoile du Sahel, Souheil Berradhia, a déclaré à IFM que l’EST est mieux structurée que tous les autres clubs du pays : « Le CAB est mon club de coeur et j’ai de très bons souvenirs avec le maillot de l’ESS mais l’EST est différente. Les enfants du clubs et ceux qui ont été recrutés sont traités de la même manière. Le bureau directeur espérantiste est plus soudé et les présidents sont plus solidaires ».

L’ex-international est, ensuite, revenu sur les raisons de son départ de l’EST : « J’ai choisi de partir car à l’ESS, j’avais plus de chances de partir en Europe puisque l’Espérance de Tunis avait refusé de me transférer à Toulouse. Je pense que le club de Bab Souika possède le meilleur BD et le meilleur public. Ce qu’ont fait les supporters clubistes est énorme mais le centenaire des Espérantistes est plus impressionnant ».

Interrogé à propos des déclarations de Zied Jaziri, Souheil Berradhia a déclaré qu’il a commis une erreur : » J’ai remporté le doublé en 2006 et personne n’avait fait de cadeaux à notre équipe. Il peut dire la même chose à propos de l’ESS ou du CA. Il y a des arbitres qui ont un faible pour les grands et qui font des calculs car notre Football est politisé ».