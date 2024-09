BioPack, une Startup BioTech à 30 millions de dinars

La société tunisienne BioPack, filiale du groupe technologique 3S, se distingue comme un acteur clé dans le domaine des matériaux respectueux de l’environnement. Spécialisée dans la fabrication de granulés Bioplastique 100 % biodégradable et compostable, elle se positionne comme un modèle d’innovation durable, alliant expertise locale et engagement écologique. Dirigée par Nour Guetif, une jeune doctorante Chimiste, BioPack est installée dans la région de Zaghouan et ambitionne de s’affirmer comme un acteur majeur dans l’industrie internationale du bioplastique.

Des solutions tunisiennes pour un avenir plus vert

BioPack est la première et seule entreprise en Afrique à produire des compounds bioplastiques. Les formulations exclusives développés par BioPack servent à fabriquer divers types d’emballages biodégradables, notamment des sacs de caisse, des sachets pour fruits et légumes, des sacs poubelles bioplastiques et des films de paillage pour l’agriculture. L’innovation réside dans le fait que ces produits, après usage, se dégradent naturellement en quelques mois, contrairement aux plastiques ordinaires qui mettent plus de 400 ans à disparaître en garantissant des propriétés mécaniques optimales du même niveau que le plastique ordinaire.

« Nous avons développé deux types de compounds : le Germalys Alpha, à base de PLA (acide polylactique), et le Germalys Bêta, à base d’amidon de maïs », explique Nour Guetif. Le Germalys Alpha un compound avec une transparence exceptionnelle qui offre une haute résistance mécanique même pour des épaisseurs ultra fines jusqu’à 10 microns, ce qui le rend idéal pour la production de sacs bioplastiques fins et robustes. Le Germalys Bêta, quant à lui, se distingue par sa compétitivité en termes de coût tout en conservant de bonnes propriétés mécaniques et est particulièrement adapté pour le film de paillage que l’on aura plus besoin de retirer du sol pour éviter les pollutions plastiques. Ces formulations, entièrement conçues brevetés et fabriquées par BioPack en Tunisie, confèrent à l’entreprise et à la tunisie à une place de leader régional.

Un impact environnemental considérable

Le plastique biodégradable produit par Biopack ne se contente pas de disparaître après utilisation, il se transforme en compost, contribuant ainsi à nourrir les sols. Ce processus, qui prend entre 9 et 12 mois en fonction de l’épaisseur du sac, permet de minimiser les déchets et de réduire l’empreinte écologique. « C’est un impact double : non seulement nos produits se dégradent rapidement, mais ils sont également partiellement biosourcés », ajoute Guetif. Le biosoursing fait référence à l’utilisation de ressources renouvelables, comme l’amidon de maïs, dans la production de bioplastique, réduisant ainsi la dépendance aux matières fossiles.

Un marché en plein essor

Biopack, certifiée par l’organisme international TUV, se distingue par ses propriétés mécaniques exceptionnelles et son approche compétitive. Bien que le marché tunisien reste encore peu régulé en termes d’obligations sur l’usage du plastique biodégradable, Biopack a su s’imposer sur le plan international, notamment grâce à des législations plus strictes à l’étranger, imposant l’utilisation de sacs biodégradables. « Le marché international est actuellement plus dynamique car les lois obligent l’usage de ces produits écologiques, tandis qu’en Tunisie, les directives ne sont pas encore contraignantes », précise la directrice de BioPack.

Un avenir prometteur

La société, 100 % tunisienne et totalement exportatrice, filiale du groupe 3S, continue de s’adapter aux besoins très fluctuants du marché international développant de nouvelles molécules plus durables pour l’avenir. Avec l’augmentation de la demande internationale pour des matériaux plus respectueux de l’environnement, Biopack est bien placée pour devenir un leader incontournable du secteur du bioplastique en Europe d’abord et en Afrique ensuite, dès que la législation évoluera. Grâce à son expertise locale, sa certification de qualité et son engagement écologique, Biopack démontre que la Tunisie peut jouer un rôle clé dans la transition mondiale vers des solutions plus vertes et durables.

Le groupe 3S n’en est pas à sa première aventure dans le monde CleanTech et décarboné. Sa filiale Sky Industrie est leader en Tunisie en matière d’éclairage Led sous la marque CandyLed, une technologie permettant de diviser par 10 la consommation électrique et qui produit des éclairages publics intelligents s’appuyant sur le réseau IoT déployé par GlobalNet, une autre filiale du groupe 3S et par Tunisie Télécom.

Enfin, sa filiale Africa Solar, s’est rapidement hissé au premier rang des intégrateurs photovoltaïques nationaux surtout pour l’autoconsommation des entreprises industrielles en les dotant de centrales sur charpente ou de centrales au sol sur pieux battus.

Wissal Ayadi