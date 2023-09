Tunisie : Des indemnitÃ©s pour l’amÃ©lioration de l’habitat, construction de logements sociaux et Ã©conomiques Ã  Bizerte

Tunisie : Des indemnités pour l’amélioration de l’habitat, construction de logements sociaux et économiques à Bizerte

Le gouvernorat de Bizerte annonce, ce lundi 04 septembre, que la commission régionale du logement social a accordé à 17 familles à revenu limité, parmi les habitants des délégations d’el-Alya, Menzel Bourguiba, Menzel Jmil, Bizerte Nord, Bizerte Sud, Ras Jbel, Zarzouna, Utique et Ghezela, des indemnités pour l’amélioration de l’habitat, moyennant une enveloppe totale de 83 mille dinars.

Le gouverneur a dit la détermination à veiller à la bonne affectation de cette quatrième tranche des indemnités, en vue d’améliorer la qualité de la vie des bénéficiaires, comme cela a été réalisé, avec les trois tranches réparties sur l’ensemble des délégations de la région.

Il a, par ailleurs, appelé à bien étudier les dossiers parvenus à la commission régionale et autres locales, en vue de diriger ces programmes vers leurs bénéficiaires, parmi les familles démunies, dans les 14 délégations de la région, et de finaliser les dossiers reportés.

Le gouverneur a appelé à parachever les dossiers restants de la première tranche portant sur l’élimination et la reconstruction sur place, ainsi que l’accélération des travaux administratifs et fonciers dans le cadre de la deuxième tranche du programme, portant sur la construction de logements sociaux et économiques.

Gnetnews