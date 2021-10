Bocuse d’or : Les deux chefs tunisiens nâ€™ont pas dÃ©mÃ©ritÃ©, mÃªme si les moyens n’ont pas suivi

Bocuse d’or : Les deux chefs tunisiens n’ont pas démérité, même si les moyens n’ont pas suivi

L’équipe tunisienne a gagné deux places par rapport à 2019 au prestigieux concours culinaire Bocuse d’Or organisé en septembre dernier dans la ville Française de Lyon en se positionnant à la 19ème place sur 21. Ainsi, les deux jeunes chefs candidats, Moncef Ben Amara et Seif Dine Chaabeni n’ont pas manqué d’efforts pour représenter dignement notre pays à ce qui est considéré comme étant le Championnat du monde de la cuisine.

Seule nation africaine et arabe à y participer, la Tunisie entre donc dans la cour des grands… Mais pour l’équipe la déception est bien là. En effet, cette place obtenue n’est pas à la hauteur des espérances voulues par le Team Bocuse d’Or. En cause, un manque de moyens conséquent et surtout de soutien de la part des pouvoirs publics.

L’heure est désormais au bilan… l’équipe a décidé d’organiser une conférence de presse, ce vendredi 29 octobre à Tunis pour révéler les coulisses de leur participation, pour le moins rocambolesque.

Une participation tunisienne distinguée

A quatre jours du départ, nous n’étions pas sûrs de partir ! », lance Wafik Belaïd, président de la Team Bocuse d’Or. Les 4 chefs partis à Lyon pour défendre les couleurs de la Tunisie ont accusé un manque de moyens financiers considérables. « Nous ne savions même pas où nous allions dormir et nous entraîner», ajoute le chef. C’est grâce au soutien du consulat tunisien de Lyon et à une association, que les candidats ont pu séjourner dans un hôtel.

D’après ce dernier, il aurait fallu un budget de 250.000 dinars pour être totalement prêt pour ce concours et espérer une place en milieu de tableau. Mais malheureusement, les autorités et notamment le ministère du Tourisme n’ont pas été en mesure de fournir les moyens nécessaires à la réussite de l’équipe. Seul l’Office national du tourisme tunisien a offert la somme de 50.000 dinars. « Cette somme nous ne l’avons pas encore perçues car elle est budgétisée sur l’année 2022 », affirme Belaïd. En effet, ces fonds ont été ponctionnés sur le FODEC, Fonds de développement de la compétitivité. Mai selon Anas Boukhris, représentant de la l’ONTT, le budget 2021 de ce fonds a été mis à disposition de le lutte contre la pandémie de Covid-19.

Ainsi, les candidats ont obtenu pour ce concours 15.000 dinars venant de deux marques de fromage et de tomates en conserve. Des donateurs ont, par ailleurs, fait l’effort de participer à hauteur d’environ 3000 dinars.

« Ce n’est donc pas un manque de compétences mais surtout un manque de volonté politique ! ».

Le concours Bocuse réunit les meilleurs chefs venus du monde entier. Lors des sélections, seuls 21 pays ont été choisis pour concourir… c’est donc ici une chance et un honneur pour la Tunisie d’en faire partie.

Les équipes sont tenues d’apporter elles-mêmes les matières premières ainsi que le matériel de cuisine qui serviront aux 5h30 d’épreuve. La Tunisie, elle, est partie avec les moyens du bord. Les billets ont été offerts par Tunisair et la CTN.

« Si les autres équipes sont arrivées avec des containers et des camions transformés en laboratoires d’entrainement…nous, nous sommes partis avec un petit fourgon prêté par le propriétaire d’une pizzeria et deux cartons de matériel », explique Moncef Ben Amara, le chef-candidat. A titre de comparaison, la France, lauréate du Bocuse d’Or 2021, disposait d’un budget de 2 millions d’euros. Une brigade de 12 personnes a été exclusivement mise à disposition du concours pendant 2 ans et payée par les établissements dans lesquels ils travaillent.

Pour la Team Tunisie c’est donc le système D qui s’est mis en place. « L’équipe de France nous a prêté un peu de matériel qu’elle avait utilisée pour les championnats d’Europe et un restaurateur tunisien installé à Lyon, nous a quant à lui, mis à disposition un hangar vide que nous avons dû vite transformer en cuisine », ajoute-t-il.

A noter que la Tunisie s’était d’abord placée à la 15ème place, avant de perdre 200 points parce qu’une machine leur manquait.

Après 20 mois de travail acharné, c’est donc avec certaine amertume que la Team Bocuse d’Or fait le bilan de ce concours. « Il n’y a aucune stratégie de la part des autorités vis à vis de la gastronomie », déplore le Chef Belaïd. « Nous ne pouvons plus continuer à participer à ce prestigieux concours de cette manière….Nous ne voulons plus mendier! », conclut-il. Après deux ans de participation, le Chef Wafik Belaïd a décidé de quitter la Team Bocuse tout en offrant son expertise à la prochaine équipe.

Malgré les difficultés, la passion pour la gastronomie et la détermination à faire rayonner la Tunisie dans le monde de la gastronomie internationale sont toujours de mise. Les sélections pour le Bocuse d’Or 2023 sont actuellement en cours en espérant, d’ici là, un sursaut de la part de l’Etat. A suivre…

Wissal Ayadi