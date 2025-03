Bolt Tunisie conteste les accusations du gouvernement et maintient ses activités

L’entreprise de VTC Bolt Tunisie a rejeté les accusations du gouvernement tunisien à son encontre, les qualifiant d’infondées. Dans un communiqué, la société a dénoncé l’absence d’implication d’un juge d’instruction dans les actions menées par les autorités locales, ce qui, selon elle, l’empêche de contester les allégations et de défendre ses droits.

Bolt a souligné son engagement à respecter la législation locale dans tous les marchés où elle opère, assurant que ses activités en Tunisie sont conformes aux réglementations en vigueur. Face aux mesures prises à son encontre, la plateforme a annoncé qu’elle recourra à toutes les voies juridiques disponibles pour contester ces décisions, qu’elle juge illégales.

Malgré cette situation, l’entreprise a affirmé que ses services de transport à la demande resteront opérationnels en Tunisie et que ses conducteurs et clients pourront continuer à utiliser l’application normalement. Bolt a également rappelé avoir investi plus de 10 millions d’euros en Tunisie au cours des trois dernières années, contribuant au développement de l’infrastructure locale, à la mobilité urbaine et à la création d’opportunités de revenus pour les chauffeurs.

Gnetnews