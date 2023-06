Tunisie : Bouden s’entretient avec le prÃ©sident maltais et appelle Ã  un appui europÃ©en face Ã  la migration irrÃ©guliÃ¨re

Tunisie : Bouden s’entretient avec le président maltais et appelle à un appui européen face à la migration irrégulière

En marge de sa participation au sommet sur le monde du travail, autour du thème « la justice sociale pour tous », qui se tient les 14 et 15 Juin 2023 à Genève, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré ce mercredi, le président de la république de Malte, George Vella, au sujet des relations bilatérales, et les moyens de les consolider, en application du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération.

Najla Bouden a affirmé la volonté de la Tunisie de consolider davantage la coopération bilatérale dans de nombreux secteurs, comme l’emploi, l’apprentissage professionnel, le commerce et le transport, rappelant la remise par le ministère de la Femme, du prix, Fatma el-Fihrya, à l’ancienne présidente de Malte, en récompense de ses efforts en matière d’autonomisation de la femme et de promotion de l’enfance.

Bouden a passé en revue « l’état d’avancement du processus de réformes politiques et économiques entamées par la Tunisie », formulant le vœu de voir Malte et les partenaires européens et internationaux poursuivre le soutien de notre pays en cette étape importante de son histoire.

Elle a appelé « à œuvrer, conjointement, à prendre des mesures collectives et solidaires pour construire un espace méditerranéen stable et sûr ».

Les deux parties ont évoqué les pressions que représentent l’afflux de migrants irréguliers vers la Tunisie et ses partenaires européens. Elle a réitéré l’appel pour « un appui des partenaires européens aux efforts de la Tunisie pour faire face à la migration irrégulière, du fait du grand impact financier de ces efforts, sur le budget de l’Etat dans un contexte régional et international complexe ».

La cheffe du gouvernement a affirmé « le besoin pressant d’une gestion réaliste de la migration conformément à une approche dépassant la dimension sécuritaire, et reposant sur des mesures encourageant la mobilité régulière et organisée, dans un cadre de coopération et de solidarité ».

Il a été aussi question de la visite d’Etat que le président maltais compte effectuer en Tunisie, la prochaine période.

Gnetnews