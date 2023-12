Ministère de l’Education: Un budget en hausse, mais est-il suffisant pour sauver l’école publique? (Experts)

Estimée à environ 7.917.500 milliards de dinars, avec une augmentation de 4,86% par rapport au budget de l’année en cours, l’enveloppe 2024 consacrée au ministère de l’Education est la plus élevée du budget global de l’Etat (15%) .

Ce budget est-il à la hauteur des enjeux du système éducatif ? Est-il suffisant et bien réparti pour sauver ce secteur en crise depuis de nombreuses années.

Pour répondre à ces question, Moncef Ben Youssef Khemiri, Conseiller général d’orientation scolaire et universitaire à la retraite ainsi que Ridha Zahrouni, Président de l’Association tunisienne des parents et des élèves (ATUPE).

Les ¾ du budget sont consacrés aux salaires…Quid du reste ?

Longtemps considérée comme l’ascenseur social par excellence en Tunisie, l’école publique pâtit aujourd’hui d’une mauvaise image au vu de la dégradation de son système. Infrastructures vieillissantes, professeurs de moins en moins bien formés, grèves à répétition… L’école souffre et ce sont les parents et les élèves qui en payent les conséquences mais aussi les factures.

En effet, bien que gratuite, l’école en Tunisie est finalement devenue un véritable enjeu financier pour les ménages en raison de la baisse de la qualité de l’enseignement, les poussant vers la mise en place de cours particuliers à domicile très couteux, ou du transfert de leurs enfants dans le système privé.

Malgré que le budget de l’Education soit le plus important par rapport au budget global de l’Etat, l’école demeure en panne. « L’engagement de l’Etat à promouvoir l’éducation dont a parlé le ministre lors du débat qui a accompagné l’adoption du budget est devenu un slogan redondant scandé par les neuf ministres s’étant succédés depuis 2011, sans que cela ne se trouve mu en politique effective », déplore Moncef Ben Youssef Khemiri.

Ce dernier pointe le dysfonctionnement structurel du budget de l’éducation : 6.7 milliards de dinars dédiés à la masse salariale et à peine 654 millions de dinars pour l’infrastructure, les équipements, l’innovation pédagogique, etc… sur une enveloppe globale de 7.9 milliards de dinars. « Plus des trois-quarts du budget sont réservés à des tâches non directement productives en termes d’efficience et de rentabilité du système éducatif », relève-t-il.

Selon ce dernier, il faudrait décliner ce budget en projets de terrain opérationnalisés susceptibles de faire face à la crise complexe et multifactorielle qui érode gravement l’un des acquis stratégiques de La Tunisie, à savoir l’éducation pour tous et le placement de l’élève au centre de toute œuvre éducative.

Un constat partagé également par Ridha Zahrouni, président de l’Association tunisienne des parents et des élèves (ATUPE). Il estime que compte tenu des besoins des projets dont a besoin le système éducatif, ce budget est loin d’être suffisant. « Il y a des besoins au niveau de l’infrastructure et des conditions essentielles comme l’eau, l’électricité, la sécurité mais aussi toutes les fournitures nécessaires à de bonne conditions de travail pour les enseignants (papier, craie, encre…). Je ne crois pas que le problème du budget soit résolu même s’il reste le plus élevé des budgets », nous dit-il.

Il faut une reconstruction du système éducatif

Par ailleurs, Moncef Ben Youssef Khemiri rappelle que dans son allocution devant les membres de l’ARP, le ministre de l’Education, Ali Boughdiri, s’est abstenu de rappeler les différents défis qui pèsent sur le système éducatif national, ne mentionnant que « l’engagement de l’Etat à promouvoir l’éducation en Tunisie » et « l’ouverture de passerelles entre les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle ».

« C’est comme si les problèmes du décrochage scolaire massif, les dysfonctionnements majeurs au niveau du système d’orientation scolaire, l’absence de coordination avec le ministère de l’enseignement supérieur, le déséquilibre flagrant entre les différentes régions en termes d’accès aux filières dites « stratégiques » de l’enseignement supérieur (médecine, études d’ingénieurs, gestion dans les grandes écoles de commerce…) ne méritaient pas d’être soulevées et débattues », souligne-t-il.

Moncef Ben Youssef Khemiri déplore également le manque de continuité entre les différents ministres qui se sont succédés (9 en 12 ans). « Le réflexe peu productif sous-entend les orientations de nombreux ministres ayant été à la tête du ministère et qui ont souvent fait table rase de tout ce qui a été fait auparavant. On ne les a jamais entendu dire « l’école tunisienne est dotée d’acquis que l’on va tenter de pérenniser et promouvoir », ou bien « les réformes précédentes ont sans doute fait avancer quelques leviers, mais on tentera dans l’avenir d’approfondir la réflexion autour des limites qui ont entravé leur mise en œuvre » … Au lieu de cela on efface tout et on recommence », nous confie Mr Khemiri.

Pour Ridha Zahrouni, si une augmentation du budget est toujours la bienvenue, elle n’est as efficace sans une refonte complète du système. « Si elle n’est pas accompagnée d’une amélioration du niveau scolaire, alors cela ne sert à rien. Actuellement tous les indicateurs sont dans le rouge tant niveau du décrochage scolaire, qu’au recours aux cours particuliers pour pallier à la baisse du niveau d’enseignement ».

Il explique dans ce sens que le système éducatif doit être vu dans sa globalité. « Une bonne gestion des programmes, des systèmes d’évaluation, des temps scolaires et une réhabilitation des infrastructures vont forcément améliorer le niveau éducatif dans son ensemble », ajoute-t-il.

Consultation nationale

Proposée par le ministère de l’Éducation et qui prendra fin dans quelques jours, dans le but de recueillir l’opinion des citoyens et de prendre en considération leurs suggestions concernant la réforme de l’éducation, la consultation se concentre sur cinq axes fondamentaux. Ces axes comprennent « l’éducation de la petite enfance et la protection de la famille », « les programmes d’enseignement, le système d’évaluation et le temps scolaire », « la coordination et la complémentarité entre l’éducation, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur », « la qualité de l’enseignement et la technologie numérique » ainsi que « l’égalité des chances et l’apprentissage tout au long de la vie ».

Sur cette question, Moncef Ben Youssef Khemiri s’interroge sur la nature des questions qui meublent les différentes rubriques de la consultation. Selon lui, elles ne favorisent pas une réelle interaction du grand public en raison du fait qu’elles aient été formulées par des spécialistes de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle rodés à faire usage d’une terminologie savante destinée aux différents corps de métier pédagogiques des différents départements ministériels, ne tenant ainsi pas en compte de la variabilité des niveaux socioculturels auxquels s’adresse cette dite consultation.

« Quel est le rapport entre la consultation et la création du conseil supérieur de l’éducation longuement attendu par tous ? La consultation va-t-elle donner lieu à des éléments de réforme immédiatement applicables ou va-t-elle plutôt se contenter de fournir « les grandes orientations » que le conseil se chargera d’opérationnaliser avec les spécialistes et experts de chaque ministère ? », s’interroge le conseiller d’orientation.

Enfin, toujours que la question de la consultation nationale, Ridha Zahrouni nous confie, quant à lui, que le principe est bon mais que l’intention ne l’est pas. « Ce n’est pas la consultation qui va donner les éléments de réponses pour la reconstruction du système éducatif ». A cet égard, il explique que cela nécessite de vraies compétences et non pas l’avis de personnes qui sont en dehors du monde de l’éducation.

Wissal Ayadi