Bundesliga-J04 : Le Bayern étrille Hoffenheim

20-09-2025

Le Bayern Munich a confirmé sa domination en tête de la Bundesliga en s’imposant 4-1 face à Hoffenheim lors d’un match disputé à la PreZero Arena. Les Bavarois ont pris les devants grâce à un début de match solide, mais ont dû faire face à une résistance de l’équipe locale, qui a réussi à réduire l’écart.

Cependant, l’efficacité offensive du Bayern, menée par ses joueurs vedettes, a fait la différence en fin de compte, leur permettant de marquer trois buts supplémentaires et de sceller une victoire confortable. Cette performance permet au Bayern de conserver sa première place au classement avec un bilan parfait en ce début de saison.

