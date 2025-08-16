CA Bizertin : Sofiene Hidoussi n’en peut plus

L’entraîneur du Club Athlétique bizertin, Sofiène Hidoussi, a confié à MFM qu’il compte démissionner et officialiser départ, lundi prochain.

Il a expliqué sa décision par le fait que le courant ne passe plus avec le président du club, Samir Yâakoub.

De son côté, Ridha Cherif, vice-président cabiste s’est dit surpris par l’annonce de Sofiène Hidoussi, qualifiant sa décision « d’injsutifiée ».

Rappelons que le CAB a concédé deux nuls en autant de matches en ce début de saison.