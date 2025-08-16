CA Bizertin : Sofiene Hidoussi n’en peut plus

16-08-2025

L’entraîneur du Club Athlétique bizertin, Sofiène Hidoussi, a confié à MFM qu’il compte démissionner et officialiser départ, lundi prochain.

Il a expliqué sa décision par le fait que le courant ne passe plus avec le président du club, Samir Yâakoub.

De son côté, Ridha Cherif, vice-président cabiste s’est dit surpris par l’annonce de Sofiène Hidoussi, qualifiant sa décision « d’injsutifiée ».

Rappelons que le CAB a concédé deux nuls en autant de matches en ce début de saison. 

Fil d'actualités

ES Tunis : Kouceila Boualia a dit oui !

16-08-2025

La Liga : Le Barça est prêt, Yamal aussi

16-08-2025

Allemagne : Le Bayern remporte la Supercoupe

16-08-2025

CA Bizertin : Sofiene Hidoussi n’en peut plus

16-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

ES Tunis : Kouceila Boualia a dit oui !

16-08-2025

La Liga : Le Barça est prêt, Yamal aussi

16-08-2025

Allemagne : Le Bayern remporte la Supercoupe

16-08-2025

CA Bizertin : Sofiene Hidoussi n’en peut plus

16-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025