CA : L’avocat de Yimga et Song demande l’ouverture d’une investigation

Le Club Africain n’a toujours pas réglé le dossier des deux Camerounais, Didier Roustan Yimga et Nicolas Serge Song. Leur avocat, Gauthier Bouchat a demandé, dans une correspondance adressée à la FIFA, l’ouverture d’une investigation concernant les potentielles violations de l’interdiction d’enregistrement commises par le club de Bab Jedid et, le cas échéant, la Fédération Tunisienne de Football.

Bouchat, qui a rappelé que le CA doit payer à Yimga et Song respectivement 251 et 203.6 mille euros, a présenté à la commission de discipline et à la chambre de résolutions des litiges les documents qui prouvent que la direction clubiste a recruté cinq joueurs.

GnetNews