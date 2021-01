CA – Lotfi Rouissi : « Un derby, ça reste un derby »

Le coach du Club Africain, Lotfi Rouissi, a déclaré, mercredi à IFM après la défaite concédée face à l’US Monastir, que son équipe devrait avoir un autre visage ce samedi à l’occasion du derby de la capitale : « C’est une lourde défaite mais le score ne reflète pas la physionomie du match. Notre prestation était bonne et nous étions proches de l’égalisation. Le choc de samedi ? Les « Sang et Or » sont favoris mais un derby ça reste un derby. Nous sommes habitués à sortir le grand jeu dans ce genre de match ».