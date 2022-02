CAB : Hidoussi jette l’éponge : « Je suis fatigué »

Sofien Hidoussi n’est plus le coach du Club Athlétique Bizertin. Le technicien tunisien a déclaré, aux médias, après la défaite concédée face à l’US Tataouine, que sa décision était prise avant le match en question : « J’avais déjà informé le bureau directeur. J’aurais préféré partir sur une bonne note. Les conditions de travail ne sont pas bonnes et je ne peux plus rien faire. Je suis fatigué ».

GnetNews