CAF : Tarek Dhiab et Radhi Jaïdi soutiennent Bouchamaoui

Le candidat à la présidence de la confédération africaine de football, Tarak Bouchamaoui a obtenu le soutien de deux autres personnalités sportives. Ce samedi, la légende vivante du football tunisien, Tarak Dhiab, a annoncé son soutien inconditionnel : « Tarak connait très bien les rouages du monde du ballon rond en Tunisie et en Afrique. Sa réussite ne peut-être qu’un bien pour notre pays. Je lui souhaite la réussite ».

De son côté, l’ex défenseur de l’Espérance Sportive de Tunis et de la sélection tunisienne, Radhi Jaïdi a posté un statut sur sa page Faceboook officielle : » Nous devons profiter de l’expérience continentale et internationale de Bouchamaoui pour le bien de l’avenir du football tunisien et africain ».

GnetNews