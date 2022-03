Bilan de la campagne de lutte contre la spÃ©culation

Bilan de la campagne de lutte contre la spéculation

La campagne de lutte contre la monopolisation des produits alimentaires, lancée par le président de la République, Kaïs Saïed, s’est soldée par la saisie de tonnes de produits de première nécessité.

A cet effet, le colonel, Houssemeddine Jebabli, porte-parole de la Garde nationale a révélé que les 2134 opérations spéciales qui ont été menées sur plus de 2300 entrepôts se sont soldées par l’arrestation de 100 personnes, 3808 amendes et plus de 24 procès.

Plusieurs produits ont été saisis dont, 390,09 tonnes de semoule, 1245.913 tonnes de farine, 1191.829 tonnes de pâtes, 293.198 tonnes de sucre, 83009 litres de l’huile végétale subventionnée, 25088 litres du lait, 813 tonnes de fruits et de légumes, 1.078.594 œufs, 45.403 tonnes de riz, 778 tonnes de fruits secs, et plus de 5 tonnes de fromage impropres à la consommation.

Jebabli a ajouté que 4345 tonnes de produits alimentaires ont été saisies du 1er janvier au 29 mars face à 842 tonnes saisies au cours de l’année 2021.

