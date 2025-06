Caravane Al Soumoud: Le Caire rappelle le strict respect des procédures diplomatiques

Alors que la caravane maghrébine « Al Soumoud » se dirige vers Rafah, l’Égypte réaffirme son cadre réglementaire pour tout accès à la frontière avec Gaza.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a publié ce mercredi un communiqué réaffirmant l’obligation, pour tout ressortissant étranger souhaitant se rendre dans la zone frontalière avec Gaza, de respecter scrupuleusement les procédures officielles d’entrée sur le territoire égyptien. Les points sensibles d’Al-Arich et du poste-frontière de Rafah sont particulièrement concernés.

Selon les autorités égyptiennes, l’accès à cette région ne peut s’effectuer que par des voies diplomatiques formelles : soit via une demande auprès des ambassades égyptiennes à l’étranger, soit par l’intermédiaire des représentations diplomatiques étrangères basées au Caire, ou encore par les organisations qui s’adressent directement au ministère égyptien des Affaires étrangères. Cette procédure est en vigueur depuis le début du conflit, dans le but explicite de préserver la sécurité d’une zone hautement instable.

Le ministère rappelle que de nombreuses délégations – gouvernementales ou issues d’ONG – ont pu obtenir l’autorisation de se rendre à Rafah dans le cadre de ce dispositif. À l’inverse, toute demande transmise en dehors de ce canal sera systématiquement rejetée.

Dans son communiqué, Le Caire réitère également sa solidarité envers le peuple palestinien, condamnant fermement le blocus imposé à Gaza, ainsi que les violations des droits humains et les souffrances causées par la famine. L’Égypte affirme continuer à œuvrer pour une solution humanitaire urgente, dans une bande de Gaza où plus de deux millions de civils sont pris au piège.

Cette mise au point intervient alors qu’une importante caravane maghrébine baptisée « Soumoud » (« résilience ») a quitté Tunis le lundi 9 juin. Forte de plus de 1 700 participants venus de plusieurs pays du Maghreb, cette initiative s’inscrit dans le cadre du mouvement international « Global March to Gaza », qui rassemble des militants et organisations issus de 32 pays. Objectif : tenter de rallier Rafah par voie terrestre pour briser symboliquement le blocus sur la bande de Gaza.

Gnetnews