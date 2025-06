Caravane Soumoud : Libération partielle de détenus, des négociations toujours en cours

La Coordination de l’action commune pour la Palestine a annoncé, ce lundi 16 juin 2025, la libération de plusieurs détenus liés à la Caravane de la Résilience « Soumoud », actuellement bloquée sur le sol libyen. Elle a également confirmé avoir localisé certaines personnes portées disparues, qui ne figuraient pas parmi les personnes arrêtées.

Dans un communiqué publié ce jour, la coordination a diffusé une liste nominative des personnes encore détenues, par nationalité :

Tunisie :

-Youssef Ben Younes

-Sami Ben Belkacem Rekissi

-Alaa Ben Amara

Algérie :

-Zidan Elyes

-Bilal Ouertani

-Yasser Boularas

Libye :

-Abdelrahman Riyadh An-Nassar

-Abdelrazak Salem Hammad

-Adib El-Warfelli (à vérifier)

Soudan :

-Mohamed Nour Mohamed Ali

La coordination affirme que les négociations se poursuivent pour la libération des autres personnes arrêtées, et appelle les familles ou proches ayant perdu contact avec un participant à ne communiquer que via sa page officielle. Elle met également en garde contre les tentatives de désinformation visant à diviser les rangs de la caravane et à étouffer son action en faveur de Gaza.

Dans une déclaration précédente à la radio nationale, Ghassan El-Henchri, membre de la coordination et du comité de pilotage de la caravane, a assuré que les contacts avec les autorités libyennes se poursuivent afin de débloquer la situation.

Par ailleurs, la coordination invite les participants souhaitant rentrer en Tunisie à s’enregistrer auprès du comité d’organisation installé dans le campement de Misrata.

Pour rappel, la Caravane Soumoud est partie de Tunis le 9 juin 2025, en direction de la bande de Gaza, en solidarité avec le peuple palestinien et pour dénoncer les crimes de guerre perpétrés par l’occupation israélienne.

