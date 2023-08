CÃ©lÃ©bration du cinquantenaire de l’envoi de la premiÃ¨re mission mÃ©dicale chinoise en Tunisie, en 1973

Célébration du cinquantenaire de l’envoi de la première mission médicale chinoise en Tunisie, en 1973

Dans le cadre de la consolidation des relations de coopération entre la Tunisie et la Chine, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé hier, mardi 08 août à Tunis, conjointement avec le vice-ministre de la Santé Chinois, LEI HAICHAO, les festivités, marquant la célébration du cinquantenaire d’envoi de la première mission médicale chinoise à notre pays, en présence de l’ambassadeur de Chine à Tunis, Wan li, d’un représentant du ministère des Affaires étrangères, et des cadres du ministère.

Le ministre de la Santé a valorisé « la coopération fructueuse dans le secteur sanitaire entre la Tunisie et la Chine, et la cadence d’échange des expériences entre les deux pays dans différentes disciplines médicales », soulignant la nécessité « de consolider cette coopération dans les secteurs de technologie médicale moderne, et des industries pharmaceutiques, au service des systèmes de santé dans les deux pays ».

La Chine est résolue à poursuivre la mise en œuvre des programmes de partenariat bilatéraux, et à instaurer de nouveaux programmes visant la formation et le développement des aptitudes et spécialités médicales modernes, a affirmé LEI HAICHAO.

L’Empire du milieu avait envoyé la première mission médicale en Tunisie en 1973, à laquelle ont pris part des médecins de différentes spécialités, dont la chirurgie générale, la médecine cardio-vasculaire, la gynécologie-obstétrique, la pédiatrie, la radiologie, et l’acupuncture…

Les médecins chinois avaient à l’époque dispensé des soins, et effectué des interventions chirurgicales dans les hôpitaux tunisiens.

