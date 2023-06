« C’est une femme qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas » (Saïed à propos de Meloni)

L’entretien entre Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres italien et le président de la République Kaies Saied a « duré une heure et quarante-cinq minutes », dévoile l’agence de presse italienne Nova.

L’Italie confirme son soutien « à tous les niveaux » à la Tunisie, a déclaré Meloni après la réunion.

« La stabilisation du cadre politique et sécuritaire, ainsi que la démocratie en Tunisie, sont essentiels non seulement pour la Tunisie, mais aussi pour l’Italie » a souligné Meloni lors de cette rencontre.

« En cette période difficile sur la scène internationale j’ai voulu confirmer le soutien total de l’Italie au Président Saied. Un soutien par exemple au budget tunisien avec l’ouverture de lignes de crédit en faveur du développement, en commençant par les petites et moyennes entreprises jusqu’aux questions liées au secteur agroalimentaire », a-t-elle ajouté.

La réunion a été qualifiée par la présidente du Conseil des ministres italien de « longue et fructueuse ». À son arrivée au Palais de Carthage, le Président Saied a déclaré à l’égard de Giorgia Meloni que « c’est une femme qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas ».

Cette visite fait suite au soutien continu de Rome à Tunis dans les négociations avec le Fonds monétaire international et dans la gestion des flux migratoires. La visite intervient également quelques jours après l’appel téléphonique entre Meloni et Saied, au cours duquel les relations bilatérales dans le secteur de l’énergie et des investissements ont également été discutées. I

Il s’agit de la quatrième visite de Giorgia Meloni en Afrique du Nord après sa participation au sommet de Charm el-Cheikh en Égypte en novembre 2022 et ses visites officielles en Algérie et en Libye en janvier 2023.

