Chaâbani : « Le CRB était coriace ! Al Ahly ? Un gros morceau »

L’Espérance Sportive de Tunis s’est qualifiée pour les demi-finales de la ligue des champions après avoir battu le CR Belouizdad aux tirs au but, samedi à Rades. Le coach espérantiste, Mouîne Chaâbani, a déclaré, lors de la conférence de presse d’après-match que les changements effectués en cours de match ont été très bénéfiques : « Ce n’était pas évident de renverser la situation face à un adversaire coriace qui ferme le jeu et joue bien le contre. Nous avons résisté mentalement car nous avions bien préparé notre match. Les changements effectués étaient bénéfiques. J’avais besoin de Togui comme deuxième attaquant et la rentrée de Ben Mustapha était un message à l’adversaire. Benguit savait qu’il allait être incorporé à 30 minutes de la fin quand il y avait plus d’espace. Nous sommes heureux et fiers mais il faudra bien préparer la demi-finale. Al Ahly est un gros morceau ».

GnetNews