CL-AFR : L’Espérance de Tunis domine le Zamalek

L’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée 3 à 1 face au Zamalek d’Egypte, samedi à Rades, dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique. Les « Sang et Or » ont ouvert le score par Togui à la 26ème minute de jeu. Les Zamalkaouis ont réussi à égaliser un quart d’heure d’après par Abou Elfoutouh qui a profité du gros travail de Sassi pour battre Ben Mustapha. Mais les Espérantistes ont rapidement réagi en reprenant l’avantage grâce à un penalty obtenu par Benguit et transformé par Ben Romdhane (45′).

Après la pause, le jeune milieu de terrain a réussi à inscrire un nouveau but sur une contre attaque menée par El Houni. La tâche des Espérantistes a été, ensuite, facilitée, suite à l’expulsion d’Abou Elfoutouh (57′). Ce succès permet à l’EST de consolider sa place de leader devant le MC Alger qui s’est imposé au Sénégal.

