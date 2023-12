Classement Arabe des Universités 2023 : Les universités tunisiennes se distinguent

Suite à la publication du nouveau classement arabe des universités par l’Union des Universités Arabes le 21 décembre 2023, les universités tunisiennes ont réalisé des performances remarquables. Quatre universités tunisiennes se sont hissées parmi les 40 meilleures universités arabes sur 115 universités classées. Ces institutions sont l’Université de Sfax, l’Université de Tunis El Manar, l’Université de Monastir, et l’Université de Sousse.

À cette occasion, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a exprimé via un communiqué du département, sa gratitude envers les présidents d’université, les doyens, les directeurs, les professeurs, les chercheurs, le personnel administratif et les étudiants pour les efforts déployés visant à améliorer le classement des universités tunisiennes dans les classements arabes et mondiaux. « Ces résultats reflètent l’engagement continu envers le développement du système d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie », peut-on lire.

L’Union des Universités Arabes, en établissant ce classement, offre une reconnaissance significative aux institutions académiques tunisiennes, soulignant leur excellence dans le paysage universitaire arabe. « Ces résultats sont le fruit des initiatives collectives visant à renforcer la qualité de l’éducation supérieure et à hisser le niveau de la recherche scientifique en Tunisie ».

Ce succès confirme l’importance de l’investissement continu dans l’éducation et la recherche, soulignant le rôle essentiel des universités tunisiennes dans la promotion de l’excellence académique et de l’innovation. Il encourage également la collaboration et le partage des meilleures pratiques entre les institutions éducatives pour garantir une croissance continue du secteur de l’enseignement supérieur en Tunisie.

