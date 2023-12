Classement Mercer 2023: Tunis classée 7ème meilleure ville en Afrique pour l’expatriation

Le Cabinet Mercer a récemment dévoilé son classement annuel des villes africaines offrant la meilleure qualité de vie pour les expatriés.

L’Afrique voit la prédominance des capitales de l’île Maurice et des Seychelles en matière de qualité de vie. Port-Louis et Victoria occupent les deux premières places en Afrique, classées 88e et 98e au niveau mondial. Le Cap en Afrique du Sud complète le trio de tête, se positionnant à la 102e place mondiale.

Les quatrième et cinquième positions sont également attribuées à des villes sud-africaines, avec Johannesburg (105e) et Durban (110e).

Sur la scène africaine, Rabat (127e), Tunis (131e) et Casablanca (136e) occupent respectivement les 6e, 7e et 8e places.

Au niveau mondial, Vienne (Autriche) se hisse en tête du classement des villes les plus accueillantes pour les expatriés, suivie de Zurich (Suisse), Auckland (Nouvelle-Zélande), Copenhague (Danemark) et Genève (Suisse).

En revanche, dans la catégorie des villes moins propices pour les expatriés, on retrouve Khartoum, Bagdad, Bangui, Sanaa et Port-au-Prince.

Gnetnews