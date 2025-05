Club Africain : Chambers ne soutient pas les dirigeants démissionnaires

Fergie Chambers, sponsor principal du Club Africain, a indiqué sur son compte Facebook, qu’il ne reconnaît aucune décision des responsables démissionnaires du CA, sans la consultation de son cercle de conseillers tunisiens et américains, des présidents des sections de basketball masculin et de handball féminin et du nouveau directeur technique, Mohamed Sahli.

Il a ajouté qu’il ne soutiendra aucun candidat à l’Assemblée générale élective, pour le moment et ce, en attendant un éventuel audit du fonctionnement du centre de formation, de la boutique du club et des processus de recrutement.