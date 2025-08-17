Club Africain : Plus de peur que de mal pour Mesmari

La direction du Club Africain a donné aujourd’hui des nouvelles au sujet de son joueur libyen Fahd Al-Mesmary.

Ce dernier avait reçu un choc à la tête au cours de la rencontre disputée hier à Sousse face à l’Etoile Sportive du Sahel.

Ce choc a obligé le staff médical du Club Africain à remplacer Fahd Al-Mesmary.

Après les examens médicaux passés par le joueur, il a été indiqué qu’il va bien et qu’il devra se reposer durant les deux prochains jours.