Club Africain : Plus de peur que de mal pour Mesmari
17-08-2025
La direction du Club Africain a donné aujourd’hui des nouvelles au sujet de son joueur libyen Fahd Al-Mesmary.
Ce dernier avait reçu un choc à la tête au cours de la rencontre disputée hier à Sousse face à l’Etoile Sportive du Sahel.
Ce choc a obligé le staff médical du Club Africain à remplacer Fahd Al-Mesmary.
Après les examens médicaux passés par le joueur, il a été indiqué qu’il va bien et qu’il devra se reposer durant les deux prochains jours.