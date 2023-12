Complot contre la sécurité de l’Etat : Mandats de dépôt émis contre cinq accusés à Kasserine

Le juge d’instruction principal du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a récemment émis des mandats de dépôt à l’encontre de cinq individus, les accusant de conspiration contre la sécurité de l’État, d’incitation à des actes terroristes et d’avoir commis un acte odieux contre le président de la République. Ces individus ont été appréhendés récemment à Kasserine.

Selon plusieurs sources médiatiques, le parquet du tribunal de première instance de Kasserine avait, il y a deux semaines, autorisé les agents de la brigade de recherche et d’investigation de la Garde nationale de la région à arrêter huit personnes, dont des fonctionnaires et des membres de partis politiques. Les charges retenues contre eux portaient sur des soupçons de conspiration contre la sécurité intérieure de l’État et d’implication dans un acte odieux visant le président de la République.

À la suite des interrogatoires des suspects et de l’examen des résultats par le parquet du tribunal de première instance de Kasserine, la décision a été prise de transférer le dossier au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Au terme de la période de détention, le nombre d’individus détenus a atteint dix accusés, tous accusés d’avoir organisé des réunions secrètes en vue de perpétrer des actes mettant en péril la sécurité de l’État. Le juge d’instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme les a soumis à un interrogatoire, aboutissant à l’émission de mandats de dépôt à l’encontre de cinq d’entre eux, tandis que les cinq autres demeurent en liberté dans le cadre de cette affaire.

Gnetnews