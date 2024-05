Condamnation des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi Ã  un an de prison ferme

Condamnation des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi à un an de prison ferme

Le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict ce mercredi 22 mai 2024 dans l’affaire impliquant les journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi, les condamnant chacun à un an de prison ferme.

Les deux journalistes ont écopé de six mois de prison pour atteinte à l’ordre public et de six autres mois pour avoir attribué des faits non réels à un fonctionnaire public, selon les déclarations du porte-parole du tribunal relayées par Mosaïque FM.

Gnetnews