Conditions météorologiques en Tunisie : Averses attendues et baisse des températures

Ce jeudi 14 décembre 2023, les Tunisiens doivent s’attendre à un ciel chargé avec des averses éparses, principalement dans le nord et le centre du pays. Ces précipitations peuvent devenir parfois intenses, en particulier dans les régions les plus au nord-ouest, avant de toucher localement le sud en fin de journée.

Les prévisions météorologiques de l’Institut National de Météorologie indiquent que les vents seront robustes, soufflant de l’ouest à des vitesses comprises entre 40 et 60 km/h le long des côtes et dans les zones montagneuses. Dans les autres régions, les vents seront modérés à assez forts, variant de 20 à 40 km/h.

En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera agitée, devenant localement très agitée en fin de nuit dans le nord, et agitée à très agitée sur le reste des côtes.

En corrélation avec ces changements météorologiques, les températures connaîtront une baisse notable. Elles oscilleront entre 10 et 15 degrés dans le nord du pays, environ 8 degrés dans les zones montagneuses de l’ouest, et entre 17 et 23 degrés dans les autres régions.

