Conseil des ministres sur la rÃ©forme de la loi commerciale: Vers une nouvelle rÃ©glementation des chÃ¨ques sans provision

Conseil des ministres sur la réforme de la loi commerciale: Vers une nouvelle réglementation des chèques sans provision

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a présidé ce mercredi 22 mai 2024, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, une réunion du Conseil des Ministres dédiée à l’examen d’un projet de loi visant à amender l’article 411 du Code de Commerce.

Lors de l’ouverture de la séance, Hachani a salué les efforts déployés par tous les acteurs pour améliorer les indicateurs économiques, rappelant que l’économie tunisienne a traversé de nombreuses difficultés ces dernières années. « Celles-ci sont principalement dues à la crise sanitaire du COVID-19 en 2020 et 2021 et aux répercussions de la crise russo-ukrainienne en 2022, qui ont entraîné des difficultés financières pour de nombreuses entreprises », lit-on dans un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Le locataire de la Kasbah a également souligné l’importance du travail participatif et de l’approche adoptée dans l’élaboration du projet de loi visant à amender l’article 411 du Code de Commerce. Cette réforme propose principalement de modifier les éléments constitutifs du délit d’émission de chèque sans provision et les sanctions prévues.

« Contrairement aux idées reçues, les statistiques du Ministère de la Justice jusqu’en avril 2024 montrent que le nombre total de personnes incarcérées pour émission de chèques sans provision s’élève à 496, dont 292 condamnées et 204 en détention provisoire. De plus, ces 496 détenus sont impliqués dans 11 265 affaires de chèques sans provision, chaque chèque constituant une affaire distincte », rappelle le même communiqué.

Ainsi, ce projet de loi s’inscrit dans une démarche de révision des législations visant à améliorer le climat des affaires et à adapter la politique pénale aux spécificités économiques. Il inclut notamment les mesures suivantes :

– Révision des sanctions pénales et financières pour les alléger

– Introduction de la possibilité de remplacer la peine de prison par une peine alternative

– Criminalisation de l’acceptation de chèques à titre de garantie

– Obligation de regrouper les peines prononcées lors de la même audience

– Révision des peines de prison prononcées par différentes juridictions

– Extension des procédures de règlement à la phase d’exécution de la peine, en plus des phases de poursuite et de jugement

Après délibération, le Conseil des Ministres a approuvé le projet de loi, qui sera soumis dans les meilleurs délais à l’Assemblée des Représentants du Peuple pour adoption.

