Contrôle sanitaire: Plus de 100 kg de viande et 2 390 pâtisseries confisquées à La Manouba

L’Administration régionale de l’Autorité nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires de Manouba a effectué 45 opérations de contrôle dans les boucheries entre le 27 février et le 3 mars 2025. Ces contrôles ont conduit à la proposition de fermer trois boucheries situées à Douar Hicher et Mornaguia, pour non-respect des normes fiscales et des pratiques sanitaires appropriées.

Dans un entretien avec l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Maha Khaldi, directrice régionale de l’Autorité, a expliqué que ces contrôles font partie d’un programme spécial de surveillance mis en place à l’approche du mois de Ramadan. Ce programme a démarré une semaine avant le mois sacré et s’est concentré sur les boucheries situées dans des zones spécifiques telles que Douar Hicher, Oued Ellil, Tabarka, Borg El Amri, Mornaguia, et Manouba.

Ce programme a également permis la saisie de 100 kg de viande jugée dangereuse et non conforme, mettant ainsi en danger la santé des consommateurs. En conséquence, deux procédures judiciaires ont été ouvertes devant le Tribunal de première instance, et 35 avertissements écrits ont été adressés aux contrevenants, leur accordant un délai pour remédier aux infractions.

Par ailleurs, les autres visites de contrôle réalisées entre le 15 février et le 1er mars (au total 117 visites) ont conduit à la saisie obligatoire de 115 kg de viande rouge et ses dérivés, ainsi que de 2 390 pièces de pâtisseries et quantités de chocolat. 14 avertissements ont été émis et la fermeture de cinq établissements a été proposée pour violations des normes de sécurité alimentaire.

Gnetnews