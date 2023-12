Coopération et échanges fructueux entre la Tunisie et la Suisse : Deux rencontres de travail de haut niveau

Dans le cadre de sa visite à Berne, le 14 décembre 2023, M. Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a eu des entretiens significatifs avec des responsables suisses. Tout d’abord, il s’est entretenu avec Mme Elisabeth Baume-Schneider, Conseillère fédérale de Justice et Police.

Au cours de cette réunion, le Ministre a réaffirmé la détermination des autorités tunisiennes à collaborer avec les autorités suisses pour la restitution des avoirs bloqués en Suisse au profit du peuple tunisien. Cette coopération vise à accroître les ressources du pays face aux défis émergents et à promouvoir les valeurs de l’État de droit tout en luttant contre le détournement de fonds publics, le blanchiment d’argent et les transferts illicites. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération en matière d’entraide judiciaire pour accélérer les procédures relatives à ce dossier crucial.

Par ailleurs, les discussions ont mis en lumière la coopération tuniso-suisse dans divers domaines, en particulier la migration. Le Ministre a souligné l’importance d’une approche globale intégrant les impératifs du développement durable, de l’emploi et de la sécurité pour maîtriser et gérer efficacement la migration. Il a également exprimé le souhait de faciliter l’octroi et le renouvellement du séjour pour les Tunisiens ayant des liens familiaux en Suisse ou poursuivant leurs études dans le pays.

En parallèle, M. Nabil Ammar s’est entretenu au Palais fédéral à Berne avec le Conseiller fédéral Ignazio Cassis, Chef du Département des Affaires Étrangères de la Confédération suisse. Félicitant le Conseiller fédéral pour sa réélection, le Ministre a abordé divers aspects de la coopération bilatérale, notamment dans le cadre de la stratégie suisse de coopération au développement dans la région MENA pour la période 2021-2024. Les discussions ont également porté sur la question des avoirs spoliés, avec un accent sur l’accélération du processus de restitution, soulignant l’importance de permettre à la Tunisie de répondre à ses besoins de développement.

Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis a assuré de la disposition de son pays à renforcer la concertation et les échanges avec la Tunisie en matière de coopération et de partenariat économique. L’entretien a également abordé des questions régionales et internationales d’actualité, dont la question palestinienne. Le Ministre a rappelé la position de principe de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne, soulignant que la paix et la stabilité régionale nécessitent un État palestinien indépendant et souverain.

Gnetnews