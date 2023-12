COP 28: L’année 2023 s’annonce comme la plus chaude de l’histoire

Ce mercredi, le service européen de surveillance du climat a annoncé que l’année 2023 sera désormais inscrite dans les annales comme la plus chaude de l’histoire, après un mois de novembre « extraordinaire ». Ce dernier a marqué le sixième mois consécutif à établir de nouveaux records, mettant ainsi une pression accrue sur les négociations climatiques en cours à la COP28.

Avec une moyenne mondiale de la température de surface atteignant 14,22 degrés Celsius en novembre 2023, le mois a surpassé le précédent record de 2020 de 0,32 degré. Ces données font suite à une séquence exceptionnelle de six mois consécutifs établissant des records, comprenant notamment un mois de novembre marqué par deux jours affichant des températures dépassant de deux degrés les niveaux de l’ère préindustrielle.

Samantha Burgess, cheffe adjointe du service changement climatique (C3S) de Copernicus, a souligné dans un communiqué que « 2023 a désormais accumulé six mois et deux saisons records. Ce mois de novembre extraordinaire, avec ses deux jours où les températures ont dépassé de deux degrés les normes préindustrielles, confirme que 2023 est officiellement l’année la plus chaude jamais enregistrée dans l’histoire. »

Cette annonce renforce l’urgence climatique et exerce une pression supplémentaire sur les discussions en cours à la COP28, soulignant la nécessité d’actions concrètes pour faire face au changement climatique mondial.

Gnetnews