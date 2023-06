Couleur verte des plages de la banlieue sud: Précisions de l’Institut national des sciences et technologies de la mer

Le lundi 5 juin 2023, l’Institut national des sciences et technologies de la mer a diffusé un communiqué dans lequel il aborde le changement de couleur des eaux des plages de la banlieue sud de Tunis, notamment Hammam-Lif et Ezzahra. En effet, l’eau a pris une teinte vert intense.

Une équipe de l’institut s’est rendue sur place le samedi et a effectué les prélèvements nécessaires. Les analyses microscopiques des échantillons d’eau ont révélé que la couleur verte observée était due à une prolifération massive (bloom) de microalgues, principalement les espèces non toxiques Lepidodinium chlorophorum et Euglena sp. La concentration totale de ces cellules microscopiques a atteint plusieurs millions par litre.

L’institut a expliqué que ce phénomène est d’origine naturelle et se produit généralement lorsque l’environnement est enrichi en nutriments. En effet, après les récentes pluies, les eaux de ruissellement ainsi que celles provenant de l’oued Meliane et de son bassin versant ont apporté une quantité importante de nutriments azotés et phosphatés dans cette région.

De plus, l’ensoleillement, la température relativement élevée et le vent dominant au cours de cette période ont également joué un rôle majeur dans l’apparition de cette prolifération d’algues.

