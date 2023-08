Bizerte : Des cours d’arabe pour les enfants d’émigrés, pour maintenir le lien avec leur culture (Reportage)

Même en vacance l’école n’est toujours pas très loin. En effet, depuis maintenant 28 années consécutives, l’Office des Tunisiens à l’étranger en collaboration avec le ministère de l’Education organise des sessions des cours d’arabes destinés aux enfants de Tunisiens résidents à l’étranger dans tous les gouvernera du pays.

Ainsi, depuis le 17 juillet dernier et jusqu’au 23 août, des enseignants se mobilisent afin d’assurer des cours, comme c’est le cas à l’école primaire de la Cité des travailleurs à Zarzouna, dans le gouvernorat de Bizerte.

Ce matin là, ils n’étaient que 5 élèves a être venus apprendre la langue arabe avec Mme Yosra Mathlouthi, enseignante en primaire. Pendant 2 heures, ils apprendront l’alphabet et à former des mots. « C’est dur de mobiliser les enfants quand ils sont en vacances et d’assurer la continuité car ils sont nombreux à partir puis revenir car ils profitent aussi de leurs vacances », nous dit Mohamed Khamess Ouerghemmi, directeur de l’école.

Selon Abdelkader Ellouzi, délégué régional de l’OTE à Bizerte, 96.000 bizertins vivraient à l’étranger. « Nous avons pu faire bénéficier de ce programme à 87 élèves dans le tout le gouvernorat », souligne-t-il.

Lors de notre visite, nous avons également pu nous entretenir avec Tarek Zioud, un parent venu accompagner ses deux garçons. « Pour nous c’est important qu’ils gardent un lien avec leur origine, leur pays et leur culture et cela passe aussi par la langue arabe. C’est d’autant plus essentiel que j’ai l’impression que de nombreux enfants issus de l’immigration en France se détourne de plus en plus de leur pays d’origine. C’est dommage », nous a-t-il confié.

Parallèlement à ce programme de cours, c’est un autre type d’entraide qui s’est mis en place à l’école primaire de la cité des Travailleurs de Zarzouna. En effet, le directeur nous a expliqué que des TRE sont venus apporter leur soutien à la réhabilitation de l’école.

Ainsi, une salle de classe a pu être entièrement remise à neuf grâce au concours d’un ancien élève de cette école devenu aujourd’hui ingénieur en France. « Il a acheté un nouveau carrelage et a fait repeindre les murs. C’est une aide providentielle sachant que nous n’avons que très peu de budget pour l’entretien de l’école », indique Mr Ouerghemmi.

Un entrepreneur de la ville a également fourni les matériaux et l’équipe nécessaire à la réfection du bureau du directeur qui était dans un état lamentable. « C’est un devoir que d’aider le secteur de l’éducation. Nous savons les difficultés par lesquelles passe le pays, nous devons donc nous serrer les coudes », relate l’entrepreneur en question, Mekki Lazrak.

Wissal Ayadi