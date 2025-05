Crise dans le secteur pharmaceutique privé : Le président du syndicat des pharmaciens tire la sonnette d’alarme

Dans une déclaration accordée ce mardi 27 mai 2025 à Express FM, Zoubeir Guiga, président du Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT), a dressé un constat alarmant sur la situation financière des pharmacies privées dans le pays.

Selon lui, les officines font face à une triple pression : une fiscalité jugée excessive, une rentabilité en chute libre et des dettes accumulées depuis plus de vingt ans. « Le bénéfice net d’une pharmacie ne dépasse désormais plus 8 %, et dans 60 à 70 % des cas, les revenus mensuels sont inférieurs à 3 000 dinars », a-t-il précisé, comparant cette réalité à celle d’il y a dix ans, où les bénéfices étaient dix fois supérieurs.

Zoubeir Guiga s’est indigné de la dégradation des conditions de vie des pharmaciens : « Aujourd’hui, un pharmacien ne peut plus acheter un logement après dix ans de carrière, alors qu’il pouvait le faire en deux ans auparavant… Le secteur est devenu appauvrissant. »

