Crise hydrique en Tunisie : Les barrages à seulement 23,5% de leur capacité

Selon les données récentes de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), le taux de remplissage des barrages en Tunisie n’a atteint que 23,5% jusqu’au 15 décembre. Les réserves d’eau dans les barrages se sont limitées à 543,4 millions de mètres cubes, enregistrant une baisse significative de 36,8% par rapport à la moyenne des trois dernières années, qui était de 859,8 millions de mètres cubes à la même période.

Le barrage de Sidi Salem concentre 29% de l’ensemble des réserves en eau, totalisant 158,8 millions de mètres cubes, ce qui équivaut à 27% de sa capacité de remplissage. Les barrages de Sejnane et Sidi Saâd affichent respectivement des taux de remplissage de 26% (34 millions de mètres cubes) et 23% (31 millions de mètres cubes).

En revanche, le barrage de Bouhertma et celui de Joumine présentent des niveaux de remplissage limités à 24% (27,4 millions de mètres cubes) et 11% (13 millions de mètres cubes) respectivement. Les barrages de Houareb et d’El Hamma sont totalement vides, affichant un taux de remplissage de 0%.

Les apports en eau dans les barrages jusqu’au 15 décembre se sont élevés à 8,150 millions de mètres cubes, avec 99% de ces apports alimentant les barrages situés au nord du pays, soulignant ainsi une concentration inégale des ressources hydriques.

