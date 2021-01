CS Sfaxien : Contacts avec Lassaâd Dridi

Après avoir quitté le Club Africain, le coach Lassaâd Dridi pourrait revenir au Club Sportif Sfaxien. Selon Foot24, des contacts officiels ont eu lieu entre la direction des Noirs et Blancs et le technicien. Les responsables du club sudistes n’ont pas encore digéré l’élimination du tour préliminaire de la ligue des champions d’Afrique et la défaite contre l’US Ben Guerdane en championnat était celle de trop.

Dridi avait déjà entrainé le CSS en 2017 et il est le favori numéro un pour remplacer Boujelbene.

GnetNews