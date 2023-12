Dalila Msaddek de nouveau devant le juge d’instruction

Dalila Ben Mbarek Msaddek, membre du comité de défense des détenus impliqués dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, a exprimé ses préoccupations quant à sa comparution devant le juge d’instruction prévue ce mardi 5 décembre 2023. Elle considère cette démarche comme une nouvelle forme de pression exercée sur le comité.

Dans un statut publié le lundi 4 décembre 2023 sur sa page Facebook, Dalila Ben Mbarek Msaddek a déclaré qu’elle comparaîtrait une nouvelle fois devant le juge d’instruction en vertu du décret 54, lié à une interview qu’elle a accordée au journaliste Borhen Bsaies sur la chaîne Hannibal TV. Elle souligne que cette affaire représente une étape supplémentaire dans les pressions continues exercées sur le comité de défense, dont quatre membres ont déjà été soumis au décret controversé.

Dalila Ben Mbarek Msaddek affirme assumer la responsabilité de ses paroles et actions visant à défendre les détenus, selon elle, « injustement accusés dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État ».

Elle dénonce « l’acharnement, la persécution, les menaces de poursuites et les accusations infondées auxquels le comité est confronté ». Selon elle, l’affaire de ce jour concerne la liberté d’expression et le droit de défense, et elle continuera à s’opposer au décret 54, qu’elle qualifie de « décret de la honte ».

Gnetnews