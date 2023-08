De retour des Etats-Unis, 33 jeunes tunisiens mettent leur savoir faire Ã  la disposition du dÃ©veloppement de la Tunisie

De retour des Etats-Unis, 33 jeunes tunisiens mettent leur savoir faire à la disposition du développement de la Tunisie

Une réception a été organisée le 15 août à l’ambassade des Etats-Unis, en l’honneur des étudiants tunisiens, ayant participé au programme de bourses Thomas Jefferson (TJSP), en présence du chargé des affaires culturelles (CAO), Dmitri Tarakhovsky.

Ces 33 jeunes leaders tunisiens ont passé une année universitaire aux États-Unis pour se préparer à contribuer au développement de la Tunisie. Par le biais d’opportunités académiques, d’engagement professionnel et de développement du leadership, le programme de bourses Thomas Jefferson (TJSP) favorise la croissance économique, la stabilité et le développement démocratique en Tunisie en dotant un réseau de jeunes des compétences essentielles pour mener des changements positifs dans leurs domaines professionnels et au sein de leurs communautés, indique ce jeudi 17 août un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis, dont une copie est parvenue à Gnetnews.

Depuis l’année de lancement du Programme de bourses Thomas Jefferson en 2013, plus de 630 étudiants de premier cycle provenant des 24 gouvernorats tunisiens ont eu l’opportunité d’étudier dans plus de 100 collèges et universités aux États-Unis. Grâce à un programme intégré, les étudiants perfectionnent leurs compétences académiques et leur maîtrise de l’anglais, renforcent leurs capacités de leadership et développent leur expertise professionnelle, ajoute la même source.

Un groupe de 27 étudiants partira en août 2023 aux États-Unis, pour suivre une année universitaire. En plus des cours académiques, les participants acquièrent une expérience pratique à travers des projets de service communautaire et des stages professionnels.