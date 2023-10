Décès de Jean-Pierre Elkabbach, journaliste politique et intervieweur aguerri

L’illustre journaliste français, Jean-Pierre Elkabbach, est décédé à l’âge de 86 ans. Directeur de médias audio-visuels, éditorialiste, et intervieweur aguerri, le défunt laisse derrière lui, une carrière de 60 ans dans le journalisme.

Né en septembre en 1937 à Oran (Algérie), Elkabach était journaliste politique et présentateur d’émission depuis les années 60, et était à la tête de France Télévision, et d’Europe I.

Il interviewait avec grande habilité, les hommes politiques et dirigeants français depuis la première génération, François Mitterrand, George Marchais…et bien d’autres, tout autant que les dirigeants du monde.

Cette figure emblématique des médias français est venue plusieurs fois en Tunisie après la révolution, où il a interviewé le défunt président, Béji Caïd Essebsi, au palais de Carthage.

Jean Pierre ElKabbach avait aussi longtemps animé sur la chaine parlementaire, public Sénat, l’émission littéraire, Bibliothèque Médicis où il plongeait dans le monde des livres, et invitait les plus grands romanciers et philosophes principalement de son pays, mais aussi d’ailleurs.

Ce mercredi 04 octobre, un hommage appuyé lui est rendu par le milieu politico-médiatique de l’Hexagone.

Le président Emmanuel Macron salue « un monstre sacré du journalisme français », et son prédécesseur, François Hollande souligne « la curiosité insatiable du journaliste ». Les chaines françaises, elles, diffusent des spéciaux, sur le parcours de celui qui aura marqué de ses empreintes le paysage médiatique français. Qu’il repose en paix.

Gnetnews