Décès du journaliste et caricaturiste Habib Bouhawel

Habib Bouhawel n’est plus… Le journaliste et caricaturiste est décédé ce vendredi 26 février des suites d’un long combat contre la maladie.

Le défunt avait collaboré avec des revues et des journaux internationaux et tunisiens notamment Le Quotidien, Le Temps, Le Phare, La Presse et la revue pour enfant Kaous Kouzah.

Que Dieu lui accorde sa miséricorde.

Gnetnews