Démarrage des épreuves du baccalauréat 2025 : Le ministre de l’Éducation veille au bon déroulement des examens

À l’occasion du lancement officiel de la session principale du baccalauréat 2025, le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a effectué ce lundi 2 juin une série de visites de terrain destinées à superviser les conditions de déroulement des épreuves et à s’assurer de la bonne organisation logistique dans les différents centres d’examen.

Dès les premières heures de la matinée, le ministre a supervisé le transfert sécurisé des sujets d’examen depuis le centre régional de dépôt vers les différents centres de passation des épreuves écrites.

Dans le gouvernorat de Ben Arous, le ministre s’est rendu successivement aux lycée Farhat Hached à Radès et au Lycée Ennour (dédié aux personnes atteintes de cécité) de Bir El Kassaa, en compagnie du gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boukadida, et du délégué régional de l’éducation, Ali Messaadi. Il a salué les efforts du personnel éducatif et administratif, appelant à un encadrement psychologique, sanitaire et pédagogique optimal des candidats. Il a également insisté sur la nécessité de garantir un climat serein aux enseignants impliqués dans les différentes phases de l’examen : surveillance, collecte des copies et correction.

La tournée s’est poursuivie au lycée Bougatfa à Sidi Hassine (Tunis 2), où le ministre s’est rendu en présence du gouverneur de Tunis, de Samia Ezzayani, directrice générale du projet de soutien à l’enseignement primaire, ainsi que du délégué régional de l’éducation de Tunis 2, Mohamed Ksouri. La visite a permis de constater la mobilisation de l’ensemble des intervenants, du personnel éducatif aux agents de santé, en passant par les forces de sécurité et les autorités locales, tous mobilisés pour assurer un accueil optimal aux élèves candidats dans les centres d’examen.

