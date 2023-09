Tunisie : L’automne est vecteur de dépression et de mélancolie, comment en minimiser les risques et en guérir ?

Alors que les jours raccourcissent et que les températures commencent à baisser, de nombreuses personnes à travers le monde font face à un défi mental supplémentaire : la dépression automnale.

En Tunisie, ce phénomène ne passe pas inaperçu, touchant un nombre croissant de personnes chaque année. La dépression saisonnière, parfois appelée dépression automnale ou trouble affectif saisonnier (TAS), est un trouble de l’humeur qui survient généralement pendant les mois d’automne et d’hiver, plongeant les individus dans une spirale de tristesse et de fatigue.

Pour comprendre cette pathologie et les moyens d’y faire face, nous avons pris contact avec Anas Laouini, psychothérapeute à Tunis.

Les symptômes de la dépression automnale

Les symptômes de la dépression automnale sont similaires à ceux de la dépression majeure. Toutefois, ce qui distingue la dépression saisonnière est son lien étroit avec les saisons, en particulier avec l’automne et l’hiver.

« Les journées plus courtes et l’exposition réduite à la lumière du jour sont souvent considérées comme des facteurs déclenchants. La diminution de la durée d’ensoleillement due aux conditions météorologiques défavorables influence les rythmes biologiques, la régulation hormonale ainsi que la production de mélatonine, l’hormone du sommeil », explique Anas Laouini.

Les individus ayant une capacité limitée à gérer le stress seront davantage susceptibles de développer une sensibilité à la dépression. Les signes de la mélancolie automnale sont variés et aisément repérables. Selon Anas Laouini, les principaux symptômes comprennent :

– Un sentiment profond de malaise et de tristesse.

– La perte de plaisir et d’intérêt pour les activités habituelles (travail, études, etc.).

– Un manque de motivation et de concentration.

– Une fatigue constante qui intensifie le désir de sommeil.

– Une augmentation de l’appétit, accompagnée d’envies de glucides (comme le pain, les pâtes, les sucreries), pouvant entraîner une prise de poids.

– L’apparition de symptômes psychosomatiques tels que des maux de tête, des spasmes abdominaux, etc.

Un retrait social et un isolement accru.

Comment traiter la dépression automnale ?

Selon l’expert, si la dépression n’est pas traitée de manière adéquate, elle peut persister dans la durée. Bien qu’elle ait normalement une durée d’environ un mois à un mois et demi, chez certains patients, elle peut s’étendre sur 4 à 5 mois.

Selon Anas Laouini, si les symptômes se révèlent sévères, il est impératif de consulter en urgence un psychothérapeute ou un psychiatre afin d’éviter toute complication grave.

Toutefois, dans la majorité des cas, des gestes simples au quotidien peuvent contribuer à aider rapidement les individus affectés par ce phénomène.

La Tunisie, en raison de son climat caractérisé par un taux d’ensoleillement élevé, jouit d’une abondance de lumière naturelle. Dans ce contexte, il est vivement recommandé aux individus souffrant de dépression saisonnière de profiter au maximum de cette ressource précieuse en s’exposant régulièrement à la lumière du jour, en particulier en pleine nature. Même si l’enthousiasme pour les activités et les sorties a diminué en raison des symptômes de la dépression, les experts s’accordent à dire que l’exposition à la lumière naturelle peut jouer un rôle significatif dans le processus de guérison.

Anas Laouini insiste sur l’importance de cette démarche : « Même si l’individu ressent un manque de plaisir à entreprendre des activités ou à sortir, il est essentiel de l’encourager à le faire. La lumière est une clé essentielle dans le cheminement vers la guérison. »

La lumière naturelle est bien plus qu’une simple source d’éclairage. Elle a des effets physiologiques et psychologiques profonds sur le corps humain. Lorsque notre peau est exposée à la lumière du soleil, elle synthétise la vitamine D, ce qui peut avoir un impact positif sur notre humeur. « La lumière du jour influence la production de sérotonine, un neurotransmetteur lié à la régulation de l’humeur, et contribue également à réguler notre horloge biologique interne », indique Anas Laouini.

Les sorties en extérieur peuvent également apporter des avantages sociaux et psychologiques. Interagir avec la nature, sentir le vent, le soleil et écouter les sons environnants peut stimuler nos sens et éveiller notre conscience. De plus, les activités extérieures peuvent favoriser la pratique de l’exercice physique, reconnu pour son effet positif sur la santé mentale. En effet, l’exercice régulier peut aider à augmenter les niveaux d’endorphines, les « hormones du bonheur ».

La luminothérapie, également appelée photothérapie est également une solution. Elle repose sur l’idée que l’exposition à une lumière artificielle reproduisant la lumière du soleil peut influencer positivement les rythmes biologiques et les humeurs. En particulier pendant les mois d’automne et d’hiver, lorsque l’exposition à la lumière naturelle diminue, la luminothérapie peut aider à compenser ce manque.

Voici d’autres stratégies recommandées par le Dr. Laouini :

– Alimentation équilibrée : Optez pour une alimentation riche en nutriments, en particulier en oméga-3, qui peuvent avoir un impact positif sur l’humeur.

– Soutien social : Restez connecté avec vos proches et partagez vos sentiments avec eux.

– Thérapie : La thérapie cognitivo-comportementale peut être efficace pour apprendre à gérer les symptômes de la dépression saisonnière.

La dépression automnale ne doit pas être ignorée. En prenant des mesures pour préserver votre bien-être mental, vous pouvez mieux faire face à cette période difficile et profiter pleinement des beautés que l’automne peut offrir.

Wissal Ayadi