Des parties européennes prévoient un accord imminent avec la Tunisie, en marge du sommet européen à Bruxelles

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a fait état d’un article sur la Tunisie, dans les conclusions du Conseil européen, non pour ce qui est de la migration uniquement.

Dans une déclaration hier jeudi à Bruxelles, en marge du sommet européen, Meloni a indiqué que « le fait qu’il y ait un article sur la Tunisie, qui n’est pas lié seulement à la migration, mais concerne aussi les relations extérieures, est un signal important ».

Cet article marque un changement dans le rôle qu’assumait l’Europe les derniers mois, a-t-elle souligné, citée par l’agence de presse italienne, Nova.

Ce faisant, Meloni a considéré que le budget de l’Union européenne devrait tenir compte de l’instabilité en Afrique du Nord.

« L’Italie réclame la révision du budget pluriannuel de l’UE, en prenant en considération l’instabilité dans les pays de l’Afrique du Nord »- a-t-elle indiqué.

Dans une déclaration médiatique, jeudi à Bruxelles, le vice-président du Conseil, et ministre des Affaires étrangères italien, Antoni Tajani, a souligné « l’éventualité d’aller de l’avant, en matière d’accord entre la Tunisie et l’Union européenne, trois jours après l’Aïd el-Idha », rapporte la même source.

« Qu’on laisse les négociateurs travailler », a-t-il noté, signalant qu’ »il est important que la Tunisie fasse l’objet d’un appui politique de la part de l’Union européenne, et que tout le monde se rende compte de l’importance de la stabilité de ce pays pour l’ensemble de la région de l’Afrique du Nord, et de la Méditerranée ».

« L’Italie est fortement engagée dans cette direction, l’affaire ne concerne pas, uniquement, la migration, mais est plus large que cela », a-t-il souligné.

La Tunisie avait demandé plus de temps pour analyser le mémorandum d’entente avec l’Union européenne, selon Nova.

« La partie tunisienne a demandé plus de temps pour analyser le texte, comme c’est toujours le cas en matière de négociation, lorsqu’il y a une sensibilité au sujet d’une question donnée », a affirmé une source européenne, citée par l’agence italienne.

Et de poursuivre : « lier l’aide financière globale de l’Union européenne à la convention avec le FMI est une pratique, et non un engagement ».

Il a ajouté que « la voie suivie par l’UE est constructive quant à parvenir à des solutions, nous apprécions le travail réalisé jusque-là, ce n’est pas vrai que nous ne sommes pas en train d’avancer, nous sommes à quelques centimètres d’une solution, et cela sera confirmé pendant le conseil européen ».

Gnetnews