Des Tunisiens de l’étranger choisissent l’Espagne, la Grèce…des packages pour les attirer en Tunisie

Après deux ans sans été en Tunisie, les Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) ont fait leur grand retour lors de la dernière saison estivale. En effet, ils sont 40% de plus que l’année dernière à avoir traversé la méditerranée pour retrouver leurs familles et profiter des plages et du soleil.

Ils ont ainsi contribué à la légère hausse des entrées touristiques. D’après les statistique publiés en ce mois de novembre par le ministère du Tourisme, le total des arrivées aux frontières tunisiennes, durant les dix premiers mois de l’année 2021, s’établit à 1 million et 940 mille personnes, en hausse de 7,2%, par rapport à la même période de l’année dernière.

Si le rituel veut qu’ils passent leurs vacances chez leur entourage, ils sont de plus en plus nombreux à fréquenter les hôtels.

Les TRE seraient-ils un nouveau marché qui pourraient profiter aux voyagistes et hôteliers ? Pour avoir une analyse sur la question, nous nous sommes adressés à des professionnels…Enquête.

Une niche à ne pas négliger

Les Tunisiens résidents à l’étranger sont aujourd’hui au nombre de un million trois cent mille personnes, établis dans les quatre coins du monde. Chaque été, ils sont des milliers à se rendre dans leur pays d’origine afin de passer les vacances d’été. Que ce soit pour deux mois ou seulement deux semaines, ils viennent visiter leurs familles et profiter ainsi de la plage et du soleil.

Leurs transferts ont atteint un niveau record en 2020 avec 5,8 milliards de dinars ce qui représente 5,3% du PIB du pays. Durant les sept premiers mois de 2021, les transferts des TRE ont atteint les 4,32 milliards de dinars tunisiens équivaut à 1,5 milliard de dollars. C’est dire l’attachement de cette population à leur pays d’origine.

Lors de l’été 2021, un nouveau phénomène est apparu. En effet, ils ont été plus nombreux à s’offrir des séjours en hôtels dans les stations balnéaire les plus connues comme Hammamet, Sousse et Djerba.

Une aubaine pour le secteur du touristique qui souffre encore aujourd’hui des conséquences de la pandémie. Selon Dorra Miled, présidente de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), le nombre de nuitées réalisées par les Tunisiens résidents à l’étranger durant la saison estivale a été de 1%. « Certes c’est dérisoire, mais c’est une niche qu’il ne faut pas négliger », nous dit-elle.

D’après cette dernière, il y a encore des freins au développement de ce tourisme. « Par exemple, il faut trouver une solution afin de faire baisser les prix des billets d’avion ». En effet, durant l’été, les compagnies aériennes proposant la destination Tunisie, n’hésitent pas à gonfler leurs offres compte-tenu de la demande importante. Pour exemple, seules 4 compagnies aériennes assurent les vols entre les deux pays. Ainsi, pour un Paris-Tunis aller/retour en plein été il faut compter entre 500 et 700 euros par personne.

Dorra Miled critique, également, la lourdeur de certaines restrictions sanitaires. « La Tunisie soumet encore aujourd’hui tous les voyageurs à un test PCR négatif même s’ils sont entièrement vaccinés et un confinement de 10 jours à l’hôtel à leur propres frais pour les non-vaccinés », déplore-t-elle. « A cause de ces restrictions, nous avons perdu une partie de ces TRE qui ont préféré se rendre dans d’autres pays du bassin méditerranéen comme l’Espagne, la Grèce ou encore la Croatie et la Turquie ».

Ainsi, la présidente de la FTH indique que son organisme avait réalisé une étude sur le comportement des Tunisiens résidents à l’étranger afin d’améliorer l’offre. les résultats seront publiés prochainement.

Abdesattar Badri est le Directeur Général de TTS (Tunisian Travel Service). Il s’agit de la plus grande agence de voyage du pays. Elle détient la majorité des marchés avec les plus célèbres Tour Operator du monde mais également la compagnie aérienne Nouvel Air. Pour lui, ce sont les circonstances liées au Covid qui ont poussé les TRE à fréquenter les hôtels. « Par peur de contaminer leurs familles, certains se sont offerts des séjours en hôtel », nous dit-il.

Badri explique également qu’à cause de la crise sanitaire, les hôteliers ont décidé de casser les prix afin d’attirer la clientèle locale. « Cela coûte moins cher à un TRE de passer ses vacances en All Inclusive à l’hôtel que de les passer en familles », souligne-t-il.

Ainsi, le professionnel préconise que les agences de voyage propose des packages à destination des Tunisiens résidents à l’étranger. « Il faut les attirer avec des offres spécifiques comme par exemple des excursions ». En effet, les packs proposées par les agences contiennent seulement le séjour à l’hôtel et les repas.

Abdessattar Badri indique également que pour les attirer hors saison estivale, il faut penser à des incitations spéciales. « Il faut faire en sorte que les TRE viennent visiter la Tunisie même pour un week-end pendant l’année. Pour cela, les agences pourraient proposer par exemple une location de voiture dans le package ».

Wissal Ayadi