Démarrage de la première réunion de la Commission Consultative des affaires Socio-économiques

La première réunion de la commission consultative des affaires économiques et sociales, démarre ce samedi 04 juin à Dar Dhiaffa, Carthage.

Selon le président de la Commission, le bâtonnier Brahim Bouderbala, plusieurs organisations et partis qui soutiennent le processus du 25 juillet en plus de personnalités nationales, des compétences et des professeurs universitaires qui ont confirmé leur participation.

Parmi les organisations, il y a l’UTICA, l’UTAP, l’UNFT et la LTDH. Par contre, la centrale syndicale a annoncé qu’elle décline l’invitation, selon les déclarations de ses dirigeants.

