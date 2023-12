Digitalisation : Signature d’une convention de coopération entre les Ministères de l’Enseignement Supérieur et des Technologies de la Communication

Dans le cadre de la stratégie numérique nationale visant à développer et simplifier les services administratifs destinés aux citoyens et aux institutions, une convention de coopération a été signée entre Moncef Boukthir, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et Nizar Ben Néji, ministre des Technologies de la Communication, le matin du 22 décembre 2023 au siège du ministère. Cette convention vise à faciliter l’accès aux services électroniques pour tous les intervenants auprès du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en adoptant l’identité numérique et l’échange de données.

Selon un communiqué des deux départements, cette convention s’inscrit dans le cadre de l’effort global du gouvernement pour renforcer le processus de transformation numérique de l’État. Cette convention vise à promouvoir la collaboration entre les deux ministères et leurs entités respectives afin de faciliter l’accès aux services électroniques pour les étudiants (inscription universitaire, bourses et prêts universitaires, logement étudiant, etc.), les chercheurs, ainsi que le personnel administratif et académique.

Les principaux aspects de cette coopération comprennent :

1. L’adoption de l’identité numérique sur mobile (Mobil-ID) comme moyen supplémentaire de sécuriser l’accès en ligne aux services électroniques de manière simplifiée et fiable pour les étudiants, les chercheurs (professeurs et chercheurs), et le personnel administratif et académique de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

2. La progression progressive vers l’adoption de la signature électronique et des cachets visuels fiables dans les procédures administratives et les documents officiels signés en ligne, nécessitant des engagements et des preuves électroniques fiables.

3. L’adoption du service d’interconnexion nationale pour améliorer la qualité des données en ligne, simplifier les procédures administratives et réduire le nombre de documents requis par l’administration.

4. L’adoption du service de courrier électronique pour les citoyens (E-Barid) et l’adresse postale électronique comme moyens supplémentaires pour l’envoi de notifications et l’amélioration de la communication entre l’administration et le citoyen.

Gnetnews