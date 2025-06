Disparition du bébé à Kélibia : Le plongeur Khitem Naceur écarte la thèse de l’enlèvement et parle de naufrage

Invité ce lundi 30 juin 2025 sur les ondes de Jawhara FM, dans l’émission Sbeh El Ward, l’ancien plongeur de l’équipe nationale, Khitem Naceur, est revenu sur la disparition tragique d’un bébé en mer, survenue récemment à la plage d’Aïn Gharenz, à Kélibia.

M. Naceur a d’emblée écarté la thèse de l’enlèvement, évoquée sur les réseaux sociaux, affirmant qu’un témoin a vu l’enfant dans une bouée avant que celle-ci ne se retourne. Une information confirmée par une habitante de la région, selon ses dires.

Il a par ailleurs souligné que, le jour de l’accident, la mer était particulièrement agitée, avec un type de vent marin extrêmement dangereux, connu pour ses rafales qui poussent vers le large et les fonds marins. « Ce sont des conditions climatiques totalement défavorables à la baignade », a-t-il précisé.

L’ancien plongeur a également révélé que le père du bébé, originaire du Kef, ne savait pas nager, et qu’aucun maître-nageur n’était présent sur cette plage non surveillée. Il a indiqué qu’une équipe de 15 à 20 plongeurs allait entamer des recherches intensives : « Nous jouons notre dernière carte… et nous jouons contre le temps. »

« Malheureusement, il s’agit bien d’un naufrage. La bouée a été retrouvée au fond de la mer par la Garde nationale, ce qui laisse espérer que le corps de la fillette disparue pourra être localisé », a-t-il conclu.

