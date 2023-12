Distribution de la prime de rentrée scolaire : Mohamed Ali Boughdiri assure que le versement sera réalisé cette semaine

Dans une déclaration au quotidien arabophone Al Chourouk, parue ce jeudi 14 décembre 2023, le Ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a révélé que la prime de la rentrée scolaire a été déduite du compte du ministère et sera décaissée cette semaine au bénéfice de 152 000 membres du personnel enseignant du primaire et du secondaire.

Le montant total de cette prime est estimé à environ 230 millions de dinars, soit environ 150 dinars par enseignant.

Initialement fixée à 75% du salaire brut, cette prime n’a pas été actualisée depuis 2019, malgré les changements dans la situation salariale, d’après les estimations du ministre. Il a expliqué que le retard dans le versement de cette subvention, prévu pour début octobre, est dû à sa modification et à sa mise à jour, impliquant de nombreuses procédures administratives et juridiques. Ces étapes comprennent son adoption au Conseil des ministres et sa publication au Journal officiel.

